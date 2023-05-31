واشنطن وطوكيو تدينان إطلاق بيونغ يانع قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية
أدانت كل من واشنطن وطوكيو، اليوم الأربعاء، بشدة، إطلاق بيونغ يانع، قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، في حين أعلنت كوريا الجنوبية، أن جيشها "يعمل على انتشال حطام" يُعتقد أنّه لجزء من الصاروخ.
وأعلن البيت الأبيض، أنّه "يدين بشدّة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً، قالت إنّه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذّراً من أنّ هذه الخطوة "تزيد التوتّرات".
وقال آدم هودج، المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ في عملية تستخدم "تكنولوجيا الصواريخ البالستية (...) يهدّد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها"، وفق تعبيره.
من جانبها، أعلنت اليابان، أنّ كوريا الشمالية، انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صباح الأربعاء "صاروخاً بالستياً"، وذلك بعيد إعلان كوريا الشمالية أنّها أطلقت صاروخاً فضائياً فشل في وضع قمر اصطناعي في المدار وتحطّم في البحر.
وقال المتحدّث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو: "بما أنّ إطلاق صاروخ بالستي كهذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإنّ اليابان احتجّت بشدّة على كوريا الشمالية وأدانت بشدّة" إطلاقها هذا الصاروخ.
انتشال حطام الصاروخ
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّه "يعمل على انتشال حطام" يُعتقد أنّه لجزء من صاروخ أطلقته كوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي تجسّسي في المدار، لكنّه سرعان ما تحطّم في البحر.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، إنّه "قرابة الساعة 08:05 من صباح اليوم، رصد جيشنا في المياه على بُعد 200 كلم غرب جزيرة إيوتشيونغ جسماً يُعتقد أنّه جزء من الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي المزعوم، وهو يعمل على انتشاله".