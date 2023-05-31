واشنطن وطوكيو تدينان إطلاق بيونغ يانع قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية

أدانت كل من واشنطن وطوكيو، اليوم الأربعاء، بشدة، إطلاق بيونغ يانع، قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية، في حين أعلنت كوريا الجنوبية، أن جيشها "يعمل على انتشال حطام" يُعتقد أنّه لجزء من الصاروخ.

وأعلن البيت الأبيض، أنّه "يدين بشدّة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً، قالت إنّه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذّراً من أنّ هذه الخطوة "تزيد التوتّرات".

وقال آدم هودج، المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ في عملية تستخدم "تكنولوجيا الصواريخ البالستية (...) يهدّد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها"، وفق تعبيره.