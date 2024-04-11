"الأمن السيبراني وتكنولوجيا المسيرات".. أوكرانيا تبرم اتفاقا مع لاتفيا

وقّعت أوكرانيا اتفاقا أمنيا مع لاتفيا، للحصول على دعم عسكري، بحسب "فرانس برس".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد وصوله إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، إنه ونظيره اللاتفي وقعا اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال محادثاته مع قادة غربيين، حول دعم بلاده الغارقة في الحرب، منذ أكثر من عامين.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس"، أنه وقّع مع الرئيس اللاتفي إدغارس رينكيفيتش "اتفاقا أمنيا ثنائيا... ينص على دعم عسكري سنوي من لاتفيا لأوكرانيا بنسبة 0,25 % من إجمالي الناتج المحلي. كذلك التزمت لاتفيا مدة 10 سنوات بمساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع السيبراني، وإزالة الألغام، وتكنولوجيا المسيّرات".

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الأولوية الآن هي بذل كل ما في وسعنا لتعزيز دفاعنا الجوي، وتلبية الحاجات العاجلة لقوات الدفاع الأوكرانية، وكذلك تعزيز الدعم الدولي من أجل هزيمة الإرهاب الروسي"، وفق تعبيره.

وتستضيف ليتوانيا الخميس قادة "مبادرة البحار الثلاثة" التي تجمع 13 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تقع بين بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود.

وقبل الاجتماع مع الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا، الذي استقبله عند وصوله إلى المطار، قال زيلينسكي لصحفيين، إن الدفاع الجوي كان "التحدي الأكبر" مع شن روسيا هجوما جويا "ضخما" الخميس استهدف مجددا مدينة خاركيف، ومنشآت طاقة في كل أنحاء البلاد.