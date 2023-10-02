الغموض يكتنف مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

لكن القضية باتت مسيّسة في واشنطن إلى حد أن مصير المساعدات العسكرية الضرورية للغاية بات على المحك في وقت تحاول فيه كييف تحقيق تقدّم في هجومها المضاد البطيء قبل حلول الشتاء.

وحضّ بايدن رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الأحد على "الكف عن المناورات" وأكّد أنه "يتوقّع (منه) تمامًا" بأن يضمن تمرير مشروع قانون منفصل قريبًا بشأن تمويل أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض "أريد طمأنة حلفائنا والشعب الأمريكي والشعب الأوكراني أنه بإمكانكم الاعتماد على دعمنا. لن نتخلى عنكم".

بدورها، قللت أوكرانيا من أهمية الانتكاسة، قائلة، الأحد، إننا نعمل "بشكل نشط مع شركائنا الأمريكيين" لضمان الحصول على مساعدات جديدة.

وأما مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فأكد أن التكتل الذي يعد شريك واشنطن الرئيس في إيصال المساعدات إلى أوكرانيا "تفاجأ" بالاتفاق الذي تم إبرامه في اللحظات الأخيرة مشيرًا إلى أنه يشعر بـ"أسف عميق" للقرار الأمريكي.

وقال "لديَّ أمل بأن هذا القرار لن يكون نهائيًّا وستواصل أوكرانيا الحصول على دعم الولايات المتحدة".

"يحتفلون" في موسكو

وفي هذا السياق، حذّر المحلل بريت بروين من التأثير السلبي للرسالة الأوسع إلى العالم والتي تفيد بأن الجمهوريين، وحتى بعض الديمقراطيين، على استعداد للتضحية بأوكرانيا من أجل السياسة.

وأضاف المحلل، وهو دبلوماسي سابق يشغل حاليًّا منصب رئيس شركة "غلوبال ستيويشن روم" Global Situation Room الاستشارية، "سيثير ذلك قلق القادة في كييف وأعتقد بأنهم يحتفلون في موسكو بالمؤشرات على أن دعمنا لربما يتراجع".

وتراقب أوكرانيا بقلق إمكانية عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي سبق له أن أشاد ببوتين، إلى البيت الأبيض.