بايدن يجتمع بفريق الأمن القومي لبحث خيارات التعامل مع الحوثيين

قال مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس بايدن، الأربعاء، إن الرئيس عقد اجتماعاً لفريقه للأمن القومي في أول يناير لبحث خيارات التعامل مع ميليشيات الحوثي في اليمن.

وشدد على أنه لا ينبغي توقع تحذير آخر من الولايات المتحدة وحلفائها للحوثيين الذين يشنون هجمات على سفن في البحر الأحمر.

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بأن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تهدد "الحقوق والحريات الملاحية" في البحر الأحمر وتشكل "تحديا عالميا" يتطلب "ردا عالميا".

وقال كريس لو، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للمجلس في أول اجتماع له في 2024، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن الوضع في البحر الأحمر "يمر نقطة تحول".

من جهته، طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بفرض عقوبات على الحوثيين وعلى الداعمين لهم.

واعتبر أردان أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أعمال إرهابية سافرة، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك اليوم.