بوتين مهتم بالإفراج عنه.. قاتل روسي مسجون في ألمانيا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اهتمام بلاده بالإفراج عن مواطن روسي يقضي، حاليًا، عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة القتل في ألمانيا.

جاء ذلك خلال مقابلة مع الناقد اليميني الأمريكي تاكر كارلسون، هي الأولى لبوتين مع شخصية إعلامية غربية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبرايرالعام 2022.

ولفت بوتين إلى قضية العقيد السابق في منظمة التجسس المحلية الروسية، فاديم كراسيكوف، المدان باغتيال مقاتل شيشاني سابق في وضح النهار في برلين العام 2019.

وكانت الحكومة الروسية قد طلبت، سابقًا، إطلاق سراح كراسيكوف كجزء من صفقة تبادل السجناء المقترحة لتاجر الأسلحة الروسي سيئ السمعة فيكتور بوت، مقابل المواطنين الأمريكيين بريتني غرينر وبول ويلان، وفق شبكة "CNN".

و"بحسب وول ستريت جورنال"، فإن فاديم كراسيكوف (57 عامًا) ، عمل لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة لتدبير عملية اغتيال معارض شيشاني في حديقة بوسط برلين.