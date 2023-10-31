احتجاج مناهض للحرب في غزة خلال جلسة للكونغرس الأمريكي

ومع بدء الجلسة، رفع صف من المحتجين أياديهم ملطخة باللون الأحمر في الهواء احتجاجًا على الحرب في غزة، ولاحقًا أخرجتهم شرطة الكونغرس من الغرفة بعد أن ردَّدوا هتافات منها: "أوقفوا إطلاق النار الآن"، و"احموا أطفال غزة"، و"أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".

ولم يرد بلينكن على المحتجين، لكن عندما سُئل، لاحقًا، عن إمكانية وقف إطلاق النار، قال إن ذلك لن يؤدي إلا إلى مساعدة حركة "حماس" الفلسطينية على إعادة حشد صفوفها، مضيفًا أنه يمكن مع ذلك النظر في إقرار هدنة إنسانية.

وقال بلينكن: "نعتقد أنه يتعيَّن علينا النظر في أمور مثل الهدنة الإنسانية للتأكد من وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، وإمكانية حماية الناس، وإبعادهم عن طريق الأذى".

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا للهجوم 20 مرة على الأقل، منذُ الـ17 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من جماعات مدعومة من إيران، مما أدى إلى شنّ ضربات جوية أمريكية، الأسبوع الماضي، على منشأتين غير مأهولتين لتخزين الأسلحة في سوريا.

لكن تلك العمليات، التي كان الهدف منها ردع المزيد من الهجمات، لم تنجح بتحقيق هذا الهدف في ظل محاولات شبه يومية لاستهداف القوات الأمريكية في كلا البلدين.

وقال أوستن إنه إذا لم تتوقف مثل هذه الهجمات "سنرد".