"العليا الإسرائيلية" تحدد موعد مناقشة الالتماسات بشأن تقليص "حجة المعقولية‎"

لأول مرة في تاريخ إسرائيل، ستنعقد محكمة العدل العليا بكامل هيئتها الموسعة والمؤلفة من 15 قاضيًا، في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وستناقش "العدل العليا" في هذا اليوم الالتماسات المقدمة من عدة جهات، بينها المعارضة الإسرائيلية، ضد تقليص "حجة المعقولية" لدى المحكمة والحد من صلاحياتها.

وحسب الإذاعة العامة العبرية، ستناقش هيئة المحكمة القانون الأساسي لتقليص حجة المعقولية، المصادق عليه من قبل الكنيست ورئيس الدولة، الأسبوع الماضي، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يناقش فيها جميع قضاة المحكمة العليا مجتمعين.

يشار إلى أن المحكمة العليا رفضت مناقشة الالتماس الذي قدم إليها ويطلب الإعلان أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مؤهل حاليا لمواصلة تولي مهام منصبه.

ورحبت عدة جهات رسمية وشعبية، من بينها حركة "من أجل جودة الحكم"، بقرار رئيسة المحكمة استر حيوت إجراء المداولات أمام هيئة قضائية كاملة.

وأوضحت الحركة: "إننا أمام حدث تاريخي يتعلق بمستقبل دولة إسرائيل الديمقراطي".

وصادق الكنيست على مشروع قانون تقليص "حجة المعقولية" نهائيًا، يوم الإثنين الماضي، بأغلبية 64 عضوًا دون معارضة.

وكان أعضاء المعارضة غادروا الجلسة العامة أثناء التصويت، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الدولة عليه في اليوم التالي من مصادقة الكنيست، ويبقى القانون نافذا حتى موعد مناقشة الالتماسات في المحكمة.