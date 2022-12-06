حكيم جيفريز "الابن السياسي" لبيلوسي.. أول زعيم أسود للديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي

وأشارت "لوفيغارو" إلى أنه "مثلما صنعت نانسي بيلوسي التاريخ – حين كانت أول امرأة تقود مجلس النواب - فإن حكيم جيفريز سوف يدخل التاريخ أيضًا، فهو أول أسود يقود حزبًا في الكونغرس".

وتطرقت الصحيفة الفرنسية إلى "أثر نانسي بيلوسي في التكوين السياسي لحكيم جيفريز الذي خدم لأول مرة في الكونغرس قبل عشر سنوات".

وتابعت: "لم تتوقف نانسي بيلوسي عن تدريب زميلها في الحزب، كما كان جزءًا من قيادة المجموعة البرلمانية الديمقراطية لمدة أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين بات يمثّل "الابن السياسي لها".

"وستكون مهمة جيفريز دقيقة وصعبة، ففضلًا عن ضمان تماسك كتلته البرلمانية والذي يتطلب لباقة وقدرة على الوقوف في وجه الجمهوريين، فإنه يتعين عليه الدفاع عن الديمقراطيين بما في ذلك التصدي لمطالب الجمهوريين بالتحقيق في الممارسات التجارية السابقة لنجل الرئيس جو بايدن".

وكانت قد أطلقت دعوات بالفعل لعزل جو بايدن ووزير الأمن الداخلي التابع له أليخاندرو مايوركاس.

وإضافة إلى ذلك، فإن عليه "منع الأسوأ" من وجهة نظر الديمقراطيين، حيث أوضح التقرير في هذا السياق أنّه "كان لدى نانسي بيلوسي طريقة للتضييق على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وإظهار أهمية سلطة الكونغرس على الرئيس، وهو ما دفع ترامب إلى ردة فعل "صبيانية" ومتشنجة (من خلال وصف نانسي بيلوسي بالمجنونة) ودفع بعدها الثمن".

وأردف أن "بيلوسي، التي بنت مسيرتها السياسية على مهارتها، هي وسيط قوي ذكي وذو خبرة وسيحتاج حكيم جيفريز بلا شك إلى وقت طويل للارتقاء إلى مستوى معلمته".