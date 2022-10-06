بينهم أطفال.. عشرات القتلى في هجوم مسلح شمال تايلاند

أفادت مصادر في تايلاند اليوم الخميس، بوقوع هجوم على منشأة رعاية للأطفال بأسلحة نارية وبيضاء، أسفر عن مقتل 34 شخصاً، بينهم أطفال.

وذكر متحدث أمني يدعى أشايون كرايثونغ أن الهجوم كان عبارة عن إطلاق نار جماعي في مركز للرعاية النهارية للأطفال في أحد أقاليم شمال شرق البلاد.

وقال تشاكرافهات ويتشيتفيديا، مسؤول الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الهجوم لوسائل الإعلام إن هناك 22 طفلا من بين ضحايا المهاجم الذي تم تسريحه من الخدمة العام الماضي لأسباب تتعلق بالمخدرات.

ووقع الهجوم في مقاطعة "نونغ بوا لا فو" ومنفذه بحسب السلطات، شرطي سابق، يبلغ من العمر 34 عامًا، ما يزال طليقًا وتجري عمليات البحث عنه.

وقالت شاهدة عيان تدعى جيدابا بونسوم إن الحضانة كان بها نحو 30 طفلا حين وصل المسلح، وهذا عدد أقل من المعتاد من الأطفال لأن الأمطار الغزيرة حالت دون وصول عدد كبير منهم.

وأضافت جيدايا: "جاء المهاجم في وقت الغداء وأطلق النار أولا على أربعة أو خمسة مسؤولين في حضانة الأطفال". ومضت قائلة إن "من بين الذين أطلق النار عليهم معلمة حاملا في شهرها الثامن".

ولفتت إلى أن المسلح اقتحم بعد ذلك غرفة مغلقة كان الأطفال ينامون فيها ليقتلهم بسكين.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها جثث أطفال مغطاة وسط بلدة أوثاي ساوان التي تبعد 500 كيلومتر شمال شرقي بانكوك في مقاطعة نونج بوا لامفو.

وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء طلب من جميع الأجهزة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على الجاني.

ويعتبر معدل حيازة الأسلحة في تايلاند مرتفعا مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة.

وحوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في تايلاند، لكن في عام 2020 قتل جندي ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 في أربعة مواقع مختلفة.