تقرير: أمريكا تواجه منعطفًا حاسمًا في علاقتها مع إسرائيل

قال تقرير إخباري، إن الولايات المتحدة تواجه منعطفًا حاسمًا في علاقتها مع إسرائيل نظرًا لسعي الأخيرة إلى تطبيق إستراتيجية إخلاء شمال غزة من السكان.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أن هذه الخطوة، التي تهدف ظاهريًّا للتحضير لهجوم بري، أثارت مخاوف خطيرة بسبب عواقبها الإنسانية المحتملة وإمكانية الالتزام بالقانون الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حاجة الإدارة الأمريكية إلى تقييم أعمق لهذه الخطوة قد يؤدي إلى تجنب حدوث نكبة كارثية جديدة، على غرار أحداث عام 1948 عندما تم تهجير الفلسطينيين من منازلهم".