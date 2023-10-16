تقرير: أمريكا تواجه منعطفًا حاسمًا في علاقتها مع إسرائيل
قال تقرير إخباري، إن الولايات المتحدة تواجه منعطفًا حاسمًا في علاقتها مع إسرائيل نظرًا لسعي الأخيرة إلى تطبيق إستراتيجية إخلاء شمال غزة من السكان.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أن هذه الخطوة، التي تهدف ظاهريًّا للتحضير لهجوم بري، أثارت مخاوف خطيرة بسبب عواقبها الإنسانية المحتملة وإمكانية الالتزام بالقانون الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "حاجة الإدارة الأمريكية إلى تقييم أعمق لهذه الخطوة قد يؤدي إلى تجنب حدوث نكبة كارثية جديدة، على غرار أحداث عام 1948 عندما تم تهجير الفلسطينيين من منازلهم".
وتابعت: "أعرب الإستراتيجيون العسكريون الإسرائيليون عن دعمهم لفكرة الإخلاء، حتى أن بعضهم دعا إلى تحويل غزة إلى مكان "من المستحيل العيش فيه" كوسيلة لتحقيق أهدافهم".
ووفق التقرير، فإن مثل هذا الخطاب، الذي يتضمن تصريحات مثل "محاربة الحيوانات البشرية"، يؤكد خطورة الوضع، لأن إخلاء غزة من السكان سيعتبر عملاً غير إنساني وانتهاكًا للقانون الدولي؛ ما يتطلب ردًّا حذرًا وحاسمًا من الولايات المتحدة.
واستعرض التقرير تاريخ الأعمال الإسرائيلية في غزة، والتي تميزت بست هجمات كبيرة منذ عام 2006، تسببت في وقوع خسائر كبيرة في أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وفي حين انسحبت إسرائيل رسميًّا من غزة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية على العديد من جوانب الحياة في المنطقة.
وقالت "نيويورك تايمز": أما الموقف الأمريكي من الصراع الأخير، فقد عرضت إدارة بايدن دعمًا غير مشروط تقريبًا لإسرائيل، وشددت على وقوع خسائر في صفوف المدنيين الإسرائيليين".
وأكدت أن إدارة بايدن "لم تول الاهتمام الكافي للخسائر الفلسطينية، حيث بلغت حصيلة الخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين أعدادًا كبيرة، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك الأطفال".
وأشارت إلى أن "النقاش الدائر حول إمكانية نقل النازحين الفلسطينيين إلى مصر يسلط الضوء على مخاوف بشأن خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا. لذا، يتطلب الوضع الحالي دراسة عميقة من واشنطن، بالتالي تجنب جر الولايات المتحدة إلى عمق هذا الصراع".
"وبدلاً من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم نهجها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث إن الاستمرار في تأييد حل الدولتين وفي الوقت نفسه دعم الإجراءات التي تعيق تحقيقه قد يؤدي إلى نتائج عكسية".
وختم التقرير بالتأكيد أنه على "الولايات المتحدة القيام بدور أكثر نشاطًا في معالجة قضية القمع الفلسطيني التي طال أمدها تحت الاحتلال الإسرائيلي".