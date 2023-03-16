في خضم توتر إقليمي.. كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا

اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فجر الخميس في عملية هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب صاروخية تجريها في خضم توتر إقليمي حاد، وفق ما أوردت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة، أن المقذوف غير المحدد أطلق باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعزّزت واشنطن وسيول التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات العسكرية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية التي أجرت تجارب استفزازية على نحو متزايد لأسلحة محظورة.