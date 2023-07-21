وكالة: نتنياهو وعباس يلتقيان أردوغان في تركيا نهاية يوليو

كشفت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن لقاء سيجمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولقاء آخر سيجمعه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نهاية الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قولها إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور تركيا في 25 يوليو/تموز الجاري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزورها في 28 من الشهر ذاته".

وأوضحت الرئاسة التركية أن الأمر يتعلق بهذه المناسبة ببحث "العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى جانب قضايا دولية راهنة أخرى".

من جهته، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية عن لقاء سيجمع الأخير بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، نهاية يوليو/تموز الجاري.