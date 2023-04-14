روسيا تبدأ مناورات مفاجئة لأسطولها في المحيط الهادئ

وخلال هذه المناورات، سيتدرب أسطول المحيط الهادئ على "صد هجمات جوية مكثفة"، و"البحث عن غواصات وتدميرها" وكذلك إطلاق نار من طوربيدات ومدفعيات وصواريخ، بحسب ما ذكر شويغو خلال اجتماع مع كبار الضباط.

وأوضح الوزير الروسي، أن هذه المناورات تهدف إلى "تعزيز قدرات القوات المسلحة على صد هجوم".

وقال شويغو، إن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف قائد الأسطول الروسي بأكمله، سيشرف على هذه التدريبات.

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن هذه المناورات "غير مرتبطة" بوجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ينصب الاهتمام على الصين ومنافستها الأمريكية.