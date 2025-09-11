logo
واشنطن توافق على بيع صواريخ متقدمة لفنلندا بمليار دولار

صواريخ "إيه آي إم – 120 دي -3"المصدر: RTX
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موافقتها على صفقة محتملة لبيع صواريخ جو-جو إلى فنلندا بقيمة تتجاوز مليار دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية  (د ب أ).

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إن "الصفقة المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأهداف الأمنية للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن حليف في حلف الناتو يُعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

 وأضاف البيان أن الصفقة "ستعزز قدرة فنلندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتُحسن من مستوى التنسيق العملياتي مع القوات الأمريكية وقوات الحلفاء"، مشددا على أن البيع "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وتشمل الصفقة المقترحة صواريخ متوسطة المدى متقدمة من طراز "إيه آي إم – 120 دي -3"، ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 07ر1 مليار دولار.

وكما هو معتاد في صفقات السلاح الخارجية، أوضحت الوكالة أن الكونغرس الأمريكي أُبلغ بالصفقة.

