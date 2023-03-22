بعد خلاف دبلوماسي.. إسرائيل تعلن عودة سفير بولندا
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن بولندا ستعيد سفيرها لإسرائيل بعد تدهور العلاقات بين البلدين بسبب رحلات مدرسية إسرائيلية لمواقع تذكارية للمحرقة النازية في بولندا.
وقالت الخارجية في بيان صادر عنها: "نبدأ فصلا جديدا في العلاقات مع بولندا.. عودة السفير البولندي لإسرائيل وعودة الرحلات المدرسية لبولندا خطوات مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين".
وجرى تعليق الرحلات التعليمية التي كانت تُنظم للطلاب الإسرائيليين لبولندا العام الماضي؛ لأن حراسا مسلحين كانوا يرافقون الطلاب، لكنها عادت في الآونة الأخيرة.
وتعهدت بولندا وإسرائيل في يوليو/ تموز بتحسين العلاقات التي تدهورت بعدما طرحت وارسو قانونا يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي تعود للحرب العالمية الثانية، وقال البلدان حينها إنهما سيتبادلان إرسال السفيرين.