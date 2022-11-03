بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

رفضت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الخميس، اقتراحًا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، بإمكانية نقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين: "لا توجد خطط لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب.. لقد نظرنا في هذه المسألة في ظل الإدارة السابقة، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها".

وأثار النظر في نقل السفارة، وهي خطوة أقدم عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قلق الحكومة الفلسطينية والزعماء المسيحيين في القدس.

واعتبرت الخطوة التي أقدم عليها ترامب، في العام 2018، مخالفة للإجماع الدولي على الوضع الراهن في القدس التي أعلنت إسرائيل ضمها، فيما ينشد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة.

من جانب آخر، دعت لندن جميع السياسيين في إسرائيل إلى "احترام الأقليات" قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات، فيما يبدو أن بنيامين نتنياهو عائدًا إلى السلطة بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة.