انتهاء العمل بمرسوم ترامب بشأن واشنطن عند منتصف الليل

من المقرر أن ينتهي العمل بمرسوم الطوارئ الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العاصمة واشنطن، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، وذلك بعد فشل الكونغرس في تمديده.

والمقصود هنا هو منتصف ليل الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

ووضع المرسوم قوة الشرطة المحلية في واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية وأطلق حملة واسعة من انتشار أجهزة إنفاذ القانون في المدينة.

لكن من المتوقع أن يتصاعد الخلاف بين الجمهوريين والمنطقة ذات الأغلبية الديمقراطية بشأن استقلاليتها، حيث بدأت لجنة في مجلس النواب مناقشة 13 مشروع قانون من شأنها، في حال الموافقة عليها، أن تسحب المزيد من سلطات المدينة.

وأعلن مكتب عمدة العاصمة موريل باوزر، أن مرسوم الطوارئ سينتهي عند منتصف الليل، فيما سيواصل الحرس الوطني وبعض الوكالات الفيدرالية الأخرى انتشارها، وليس من الواضح متى قد ينتهي ذلك.

ويؤكد استحواذ ترامب على الشرطة المحلية للعاصمة واشنطن، إلى جانب المناقشات التي جرت في مجلس النواب الأربعاء، مدى الارتباط العميق بين العاصمة والحكومة الفيدرالية، ومدى اعتماد قدرة المدينة على الحكم على قرارات المؤسسات الفيدرالية.