logo
العالم

انتهاء العمل بمرسوم ترامب بشأن واشنطن عند منتصف الليل

انتهاء العمل بمرسوم ترامب بشأن واشنطن عند منتصف الليل
أفراد من شرطة واشنطنالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

من المقرر أن ينتهي العمل بمرسوم الطوارئ الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العاصمة واشنطن، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، وذلك بعد فشل الكونغرس في تمديده.

والمقصود هنا هو منتصف ليل الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي.

ووضع المرسوم قوة الشرطة المحلية في واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية وأطلق حملة واسعة من انتشار أجهزة إنفاذ القانون في المدينة.

أخبار ذات علاقة

محتجون يلاحقون ترامب داخل مطعم

هتافات "هتلر العصر" و"فلسطين حرة" تربك ترامب في مطعم بواشنطن (فيديو إرم)

لكن من المتوقع أن يتصاعد الخلاف بين الجمهوريين والمنطقة ذات الأغلبية الديمقراطية بشأن استقلاليتها، حيث بدأت لجنة في مجلس النواب مناقشة 13 مشروع قانون من شأنها، في حال الموافقة عليها، أن تسحب المزيد من سلطات المدينة.

وأعلن مكتب عمدة العاصمة موريل باوزر، أن مرسوم الطوارئ سينتهي عند منتصف الليل، فيما سيواصل الحرس الوطني وبعض الوكالات الفيدرالية الأخرى انتشارها، وليس من الواضح متى قد ينتهي ذلك.

أخبار ذات علاقة

شرطي أمريكي مع صورة ترامب

ترامب يؤكد سعيه لتمديد السيطرة على شرطة واشنطن

ويؤكد استحواذ ترامب على الشرطة المحلية للعاصمة واشنطن، إلى جانب المناقشات التي جرت في مجلس النواب الأربعاء، مدى الارتباط العميق بين العاصمة والحكومة الفيدرالية، ومدى اعتماد قدرة المدينة على الحكم على قرارات المؤسسات الفيدرالية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC