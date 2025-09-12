حاكم يوتا: المتهم بقتل تشارلي كيرك "ذو خلفية سياسية"

كشف حاكم ولاية يوتا الأمريكية، سبنسر كوكس، اليوم الجمعة، أن تايلر روبنسون، المشتبه باغتياله الناشط المحافظ تشارلي كيرك له خلفية سياسية، وأنه يعارض معتقداته، بحسب "أسوشيتيد برس".

وأعلن حاكم يوتا، أن روبنسون، المشتبه به في مقتل الناشط اليميني الأمريكي المؤيد لإسرائيل، رهن الاحتجاز.

وقال إن روبنسون اتصل بأحد أفراد عائلته واعترف له بتورطه في إطلاق النار في الجامعة قبل أيام.

وذكر كوكس أن المحققين عثروا على بندقية مزودة بمنظار تلسكوبي، وأن أغلفة الرصاص في مخزن بندقيته كانت تحمل نقوشًا تتضمن رسائل.

وأضاف: "أبلغت عنه عائلته، وسيتم تقديم لائحة اتهام قريبًا".

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أن "التحقيق لا يزال جاريًا".