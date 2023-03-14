صحف عالمية: مخاوف من أزمة عالمية جديدة.. وهل ستوجه الصين "صفعة" لأمريكا في أوكرانيا؟

ناقشت صحف عالمية صادرة اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته "خطوة صينية جديدة" ربما تساهم في تحقيق السلام بأوكرانيا، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الزعيم الصيني يعتزم محادثة نظيره الأوكراني للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في خطوة قد تعزز من نفوذ بكين على الساحة الدولية، وسط تآكل الدور الأمريكي.

كما تطرقت الصحف للأوضاع الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إن طرفي النزاع يستعدان لحملات جديدة خلال الربيع بعد شتاء دامٍ تعرض فيه الجانبان لخسائر فادحة، وسط تقارير تكشف أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق أشخاص روس مدانين بـ"جرائم حرب" مزعومة.

وعن السيناريو الأكثر تخوفاً في الوقت الحالي، ناقشت الصحف تقارير "قاتمة" تحذر من "أزمة مالية عالمية" جديدة على غرار "أزمة 2008"، بعد انهيار بنكين أمريكيين الأسبوع الماضي.