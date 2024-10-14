رئيس تايوان يتعهد "حماية" الجزيرة بعد مناورات صينية

تعهد رئيس تايوان لاي تشينغ-تي الإثنين "حماية" الجزيرة التي تحظى بالحكم الذاتي، عقب بدء الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حولها، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال لاي في منشور على فيسبوك: "في مواجهة التهديدات الخارجية، أرغب في أن أطمئن مواطنييّ الى أن الحكومة ستواصل الدفاع عن النظام الديموقراطي والحر، وحماية تايوان الديموقراطية، وصون الأمن القومي".

وأجرت الصين مناورات عسكرية جديدة قرب تايوان في أكتوبر 2024؛ ما زاد من التوترات في المنطقة.

تضمنت هذه المناورات تحركات بحرية وجوية واسعة النطاق في مضيق تايوان، بما في ذلك إرسال طائرات حربية وسفن حربية باتجاه الجزيرة.

وهذه التدريبات تأتي كجزء من استعراض القوة المستمر الذي تقوم به بكين لإرسال رسالة واضحة إلى تايوان وحلفائها الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، التي تدعم الجزيرة سياسياً وعسكرياً.

وتهدف الصين من خلال هذه المناورات إلى التأكيد على موقفها الثابت بشأن السيادة على تايوان، التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما ترى تايوان نفسها كدولة ذات سيادة.

ونددت الحكومة التايوانية بهذه المناورات واعتبرتها تهديداً لاستقرار المنطقة.

ومن جهتها، دعت الولايات المتحدة والصين إلى ضبط النفس وحثت على حل النزاعات بالطرق السلمية.