"البث الإسرائيلية": التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران

logo
العالم

رئيس تايوان يتعهد "حماية" الجزيرة بعد مناورات صينية

رئيس تايوان يتعهد "حماية" الجزيرة بعد مناورات صينية
مناورات بإطلاق الصواريخ في تايوانالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أكتوبر 2024، 6:21 ص

تعهد رئيس تايوان لاي تشينغ-تي الإثنين "حماية" الجزيرة التي تحظى بالحكم الذاتي، عقب بدء الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حولها، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال لاي في منشور على فيسبوك: "في مواجهة التهديدات الخارجية، أرغب في أن أطمئن مواطنييّ الى أن الحكومة ستواصل الدفاع عن النظام الديموقراطي والحر، وحماية تايوان الديموقراطية، وصون الأمن القومي".

وأجرت الصين مناورات عسكرية جديدة قرب تايوان في أكتوبر 2024؛ ما زاد من التوترات في المنطقة.

تضمنت هذه المناورات تحركات بحرية وجوية واسعة النطاق في مضيق تايوان، بما في ذلك إرسال طائرات حربية وسفن حربية باتجاه الجزيرة.

وهذه التدريبات تأتي كجزء من استعراض القوة المستمر الذي تقوم به بكين لإرسال رسالة واضحة إلى تايوان وحلفائها الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، التي تدعم الجزيرة سياسياً وعسكرياً.

أخبار ذات علاقة

التنين الصيني يدفع بـ"لياونينغ".. وتايوان في حالة "تأهب قصوى" (فيديو)

وتهدف الصين من خلال هذه المناورات إلى التأكيد على موقفها الثابت بشأن السيادة على تايوان، التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما ترى تايوان نفسها كدولة ذات سيادة.

ونددت الحكومة التايوانية بهذه المناورات واعتبرتها تهديداً لاستقرار المنطقة.

ومن جهتها، دعت الولايات المتحدة والصين إلى ضبط النفس وحثت على حل النزاعات بالطرق السلمية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC