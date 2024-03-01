بوتين يطلق مشاريع وطنية جديدة لحث الروس على الإنجاب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إطلاق مشاريع وطنية جديدة، بهدف حث مواطنيه على الإنجاب وتأمين حياة أطول، في ظل الأزمة الديموغرافية التي تعيشها البلاد.

والمشاريع التي أطلقها بوتين هي: "الأسرة"، "شباب روسيا"، "الحياة الطويلة والنشيطة"، "الموظفون"، "اقتصاد البيانات".

وفي رسالته إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، الخميس، أشار الرئيس الروسي إلى أن الأسرة الكبيرة يجب أن تصبح هي القاعدة، وفلسفة الحياة الاجتماعية، والمبدأ التوجيهي لاستراتيجية الدولة بأكملها.

وأضاف: "يعدّ دعم الأسر التي لديها أطفال خيارًا أخلاقيًا أساسيًا بالنسبة لروسيا، وتواصل الدولة العمل باستمرار على تحسين نوعية حياتهم".

ووعد بوتين المناطق التي تكون فيها معدلات المواليد أقل من المتوسط الروسي بتلقي ما لا يقل عن 75 مليار روبل حتى عام 2030 لحل هذه المشكلة.

وتعهد بتمديد برنامج الرهن العقاري العائلي حتى عام 2030، مع الحفاظ على المعايير الأساسية؛ واقترح تمديد برنامج رأس مال الأمومة الذي يقدم مبلغ 10 آلاف يورو لكل أم تنجب ولدًا حتى عام 2030 على الأقل.

وسيتم تمديد القاعدة التي تسمح باستخدام 450 ألف روبل (5 آلاف دولار) لسداد الرهون العقارية للعائلات عند ولادة طفل ثالث حتى عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الخصم الضريبي بطريقة تصاعدية للوالدين بعد إنجابهم للطفلين الثاني والثالث.

ويتضمن مقترح الرئيس الروسي إطلاق برنامج جديد لحماية الأمومة والحفاظ على الصحة الإنجابية للمرأة.