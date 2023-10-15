تحذيرات مسبقة لسوناك: لا أماكن شاغرة في السجون البريطانية عام 2023

مكتب التدقيق الوطني في بريطانيا يقول إن فشل الحكومة في الاستثمار ورفع متوسط فترة العقوبات ، تسببا في عدم وجود أماكن شاغرة في السجون البريطانية

حذرت هيئة رقابة حكومية قبل ثلاث سنوات من عدم توفر أماكن شاغرة في السجون البريطانية بحلول العام 2023، في وقت اتهمت فيه وزارة الخزينة بالفشل في توفير الأموال اللازمة لمعالجة هذه القضية .

وكان مكتب التدقيق الوطني دق ناقوس الخطر في تقرير نشره في فبراير/ شباط من العام 2020، عندما كان "ريتشي سوناك" وزيرا للمالية، إذ حذر من أن الطلب على أماكن شاغرة في السجون سيتجاوز تلك المتوفر في الفترة الواقعة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2022 و يونيو/ حزيران 2023، في حال غياب التدخل اللازم لحل المشكلة.

التقرير وجه أصابع الاتهام إلى وزارة الخزانة لعدم توفيرها التمويل الكافي لتوسيع مباني السجون، موضحا بأن الحاجة إلى المزيد من الأماكن مرده سياسة الحكومة المتمثلة في فرض أحكام بالسجن لفترات أطول.

تأتي هذه التحذيرات في وقت وصل فيه عدد السجناء في إنجلترا وويلز إلى أعلى مستوىً له على الإطلاق - مع بقاء 557 مكانًا شاغرا فقط – وهو ما دفع بعض الوزراء إلى التفكير جديا في إطلاق سراح السجناء مبكراً، وتأجيل إصدار الأحكام على المجرمين المدانين المفرج عنهم حاليًا بكفالة - بما في ذلك المغتصبين واللصوص – بسبب امتلاء السجون .