"كل همهم السهر".. مسؤول في"حزب الله" يثير موجة انتقادات (فيديو)

وفي الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال رعد: "بعض اللبنانيين يريدون أن يرتاحوا ويذهبوا إلى الملاهي وإلى شواطئ البحار ويريدون أن يعيشوا حياتهم... هم وراء هذه الشحنات والجرعات من الأكاذيب والتلفيقات والإشاعات التي تمتلئ بها وسائل التواصل الاجتماعي".

وقد أثار حديث رعد موجة من ردود الأفعال الغاضبة؛ إذ كتب أحد النشطاء على منصة "إكس": "أفضل جواب للنائب محمد رعد هو الفيدرالية. يللي بيحبوا البحر والملاهي بميل، ويللي بحبّوا الحرب، الموت، والدمار بتاني ميل. والكل يعيشوا مبسوطين".