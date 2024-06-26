"كل همهم السهر".. مسؤول في"حزب الله" يثير موجة انتقادات (فيديو)
أثار نائب ميليشيا حزب الله ورئيس كتلته النيابية في البرلمان اللبناني محمد رعد موجة انتقادات، بعد تصريح تسبب باستياء اللبنانيين، الذين قال إن البعض منهم همه السهر وارتياد المسابح والملاهي فيما الحرب دائرة.
وفي الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال رعد: "بعض اللبنانيين يريدون أن يرتاحوا ويذهبوا إلى الملاهي وإلى شواطئ البحار ويريدون أن يعيشوا حياتهم... هم وراء هذه الشحنات والجرعات من الأكاذيب والتلفيقات والإشاعات التي تمتلئ بها وسائل التواصل الاجتماعي".
وقد أثار حديث رعد موجة من ردود الأفعال الغاضبة؛ إذ كتب أحد النشطاء على منصة "إكس": "أفضل جواب للنائب محمد رعد هو الفيدرالية. يللي بيحبوا البحر والملاهي بميل، ويللي بحبّوا الحرب، الموت، والدمار بتاني ميل. والكل يعيشوا مبسوطين".
وكتبت أخرى: "شو بدك تعمل يا حج محمد رعد شعب تافه… بعد بس ناقص يدخن ويروح عالسينما.. تحملنا معليه شوي بتوصلوا عالقدس ومنبقى نحن عايشين بتفاهتنا".
فيما كتب أحدهم: "يا ريت بيعرف الأخ محمد رعد انه أصحاب ليه بيروحوا معي عالبحر هني شيعة وبيحبوا كتير سهراتنا".
ليرد عليه آخر: "انت بدك كثير تتفهمي مضمون كلمته... لا يفهمها إلا الراسخون بالعلم".
وقال آخر: "كلام محمد رعد ما فهمتوه ولا استوعبوه بسياقه، بدكن ياني صدق انكن بتفهموا وبتوزعوا نظريات كمان؟؟".
وكان رعد فقد ابنه عباس في غارة إسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2023 على بلدة جبعا في جنوبي لبنان.