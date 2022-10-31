انتخاب لولا رئيسا للبرازيل

ومثل التصويت رفضا للشعبوية اليمينية المتطرفة لبولسونارو ، الذي خرج من المقاعد الخلفية للكونغرس لتشكيل ائتلاف محافظ جديد لكنه فقد الدعم بعد أن سجلت البرازيل واحدة من أسوأ حصيلة وفيات بسبب جائحة كوفيد-19.

وتعهد لولا بالعودة إلى النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة والسياسات الاجتماعية التي ساعدت في انتشال الملايين من براثن الفقر عندما حكم البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010.

كما وعد بمكافحة تدمير غابات الأمازون المطيرة الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما وكذلك جعل البرازيل رائدة في محادثات المناخ العالمية.

ومرت 20 عامًا منذ فوز لولا بالرئاسة لأول مرة.

وأصبح وجهًا مألوفًا خلال إضرابات السبعينيات، عندما دعا العمال إلى رفع الأجور، متحديًا الحكام العسكريين في البرازيل، وجاء إلى السلطة واعدًا بالتغيير.

وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ركز لولا الإنفاق في مجالات مثل التعليم العالي وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ساهمت في انتشال ملايين البرازيليين من الفقر.

في السنوات الأخيرة ، كان إرثه ملطخًا عندما ارتبط حزبه - ولولا نفسه - بفضائح فساد. في عام 2017 ، حُكم عليه بالسجن تسع سنوات، وأُلغيت إدانته بعد أربع سنوات.