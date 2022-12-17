وكالة: سجن إيراني يشهد أعمال شغب ومواجهات

أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، عن اندلاع شغب ومواجهات بين سجناء وقوات الأمن في السجن المركزي لمدينة كرج، الواقعة غرب طهران.

ونقلت الوكالة عن رئيس قضاة محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، قوله إن "شغبًا ومواجهات محدودة اندلعت بين عدد من السجناء وقوات الأمن في السجن المركزي لمدينة كرج"، مضيفًا أن "المواجهات تسبب بها سجناء قسم المخدرات في هذا السجن المركزي للمدينة".