روسيا تعلن سيطرتها على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا (فيديو)
بسطت القوات الروسية، اليوم الإثنين، سيطرتها بالكامل على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا، ورفعت الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها بالكامل على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا من المسلحين الأوكرانيين، ونشرت صورا لاستيلاء قواتها على المصنع ظهرت فيها عشرات الآليات العسكرية الأوكرانية على جانب الطريق المؤدي إليه.
وبحسب بيان للوزارة، فإن "مجموعة القوات المركزية، التي طورت هجومًا، سيطرت بالكامل على مصنع فحم الكوك في اتجاه أفديفسكي. وتم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".
وأشارت إلى أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية واصلت انسحابها غير المنظم من المدينة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "الجيش الروسي يضرب مناطق العدو المحصنة؛ ما يلحق أضرارا بنيران المدفعية والطيران، وتواصل المجموعة المركزية من القوات عملياتها النشطة".
وكانت الوزارة قد ذكرت يوم أمس الأحد أن الجيش الروسي يقوم "بعمليات تطهير نهائية للقوات الأوكرانية من أفدييفكا"، ولا سيما الوحدات المتمركزة في مصنع فحم الكوك المحلي.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات جديدة لمعدات عسكرية أوكرانية مهجورة في ضواحي أفدييفكا، وفي الطريق إلى مصنع فحم الكوك.
وذكرت الوزارة أنه خلال العمليات الهجومية، سيطرت وحدات المجموعة المركزية من القوات بالكامل على أفدييفكا، وتقدمت إلى عمق 8.6 كيلومتر. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة 31.75 كيلومتر مربع. وخسر العدو أكثر من 1.5 ألف جندي.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات جديدة لمعدات عسكرية تم تركها على جوانب الطرق في ضواحي أفدييفكا أثناء انسحاب القوات الأوكرانية. وقالت " في الوقت الحالي، يقوم أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية بتنفيذ إجراءات تهدف إلى تطهير مناطق ضواحي أفدييفكا من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية وعرقلة وحداتهم".
من جهتها، نشرت وكالة "ريا نوفوستي" الأحد أول مقطع فيديو "لتطهير أفديفكا من قبل الجنود الروس من مفرزة القوات الخاصة الفايكنغ"، يظهر أنهم اكتشفوا في الموقع الأخير لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية مستودعًا للأسلحة والذخيرة، يحتوي على مجموعة من القذائف لقاذفة قنابل يدوية أوتوماتيكية، وقنابل تراكمية لـ قواذف "آر بي جي" وحشوات دافعة لها، من المفترض أنها من إنتاج بولندي أو بلغاري، بحسب الوكالة.
وأفدييفكا هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي يدور القتال فيها منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة قبل نحو سنتين.
وتعني السيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينها بشكل كبير من هجمات القوات الأوكرانية.