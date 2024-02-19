روسيا تعلن سيطرتها على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا (فيديو)

وبحسب بيان للوزارة، فإن "مجموعة القوات المركزية، التي طورت هجومًا، سيطرت بالكامل على مصنع فحم الكوك في اتجاه أفديفسكي. وتم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".

وأشارت إلى أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية واصلت انسحابها غير المنظم من المدينة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "الجيش الروسي يضرب مناطق العدو المحصنة؛ ما يلحق أضرارا بنيران المدفعية والطيران، وتواصل المجموعة المركزية من القوات عملياتها النشطة".

وكانت الوزارة قد ذكرت يوم أمس الأحد أن الجيش الروسي يقوم "بعمليات تطهير نهائية للقوات الأوكرانية من أفدييفكا"، ولا سيما الوحدات المتمركزة في مصنع فحم الكوك المحلي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات جديدة لمعدات عسكرية أوكرانية مهجورة في ضواحي أفدييفكا، وفي الطريق إلى مصنع فحم الكوك.