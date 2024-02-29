"لن تغيّر شيئًا".. موسكو تبخّس اتفاقيات كييف مع الدول الغربية

"لا ضمانات"

ولفتت زاخاروفا إلى عدم وجود حديث عن "ضمانات في جميع الوثائق بين كييف والدول الغربية"، وأوضحت أنهم يذكرون فقط ما كان يحدث في الممارسة العملية لفترة طويلة، أي المساعدة العسكرية التقنية والمالية واسعة النطاق لنظام كييف.

ودلّلت على ذلك بقولها، في إطار مثل هذا الاتفاق، تعتزم برلين تخصيص سبعة مليارات يورو من المساعدة العسكرية لكييف بحلول نهاية عام 2024، وستة مليارات يورو في السنوات اللاحقة، وباريس ثلاثة مليارات يورو هذا العام.

وأشارت زاخاروفا إلى أن لندن ستُنفق نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني على احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، وأوتاوا أكثر من ملياري دولار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "لم يَعِد أحدٌ كييف بأي شيء أكثر من هذا حتى قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات".