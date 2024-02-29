"لن تغيّر شيئًا".. موسكو تبخّس اتفاقيات كييف مع الدول الغربية
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاتفاقيات الأمنية بين كييف والدول الغربية "لن تغيّر شيئًا"، وإن توقيع باريس وبرلين عليها لا يؤثر على علاقاتهما مع موسكو، التي هي في أسوأ حالاتها.
وأضافت زاخاروفا لوكالة "نوفوستي" أن "اتفاقيات التعاون الأمني" التي وقّعتها كييف مع عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والدنمارك، وأُطلق عليها اسم "الضمانات الأمنية" في أوكرانيا، لا تغيّر أي شيء في الواقع.
"لا ضمانات"
ولفتت زاخاروفا إلى عدم وجود حديث عن "ضمانات في جميع الوثائق بين كييف والدول الغربية"، وأوضحت أنهم يذكرون فقط ما كان يحدث في الممارسة العملية لفترة طويلة، أي المساعدة العسكرية التقنية والمالية واسعة النطاق لنظام كييف.
ودلّلت على ذلك بقولها، في إطار مثل هذا الاتفاق، تعتزم برلين تخصيص سبعة مليارات يورو من المساعدة العسكرية لكييف بحلول نهاية عام 2024، وستة مليارات يورو في السنوات اللاحقة، وباريس ثلاثة مليارات يورو هذا العام.
وأشارت زاخاروفا إلى أن لندن ستُنفق نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني على احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، وأوتاوا أكثر من ملياري دولار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "لم يَعِد أحدٌ كييف بأي شيء أكثر من هذا حتى قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات".
"اتفاقيات فارغة"
ووفقاً لها، فإن "ممثلي الدول الغربية أنفسهم، الذين يوقّعون مثل هذه الوثائق مع أوكرانيا، يتحدّثون عنها على أنها فارغة وغير ضرورية". وتابعت، أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أكّد أن الاتفاق بين روما وكييف "سياسي ورمزي"، و"لن تكون له قوة قانونية".
وذكرت زاخاروفا أن الغرب قد أفقد مفهوم "الضمانات" مصداقيّته منذ فترة طويلة. وذكّرت بأنه في فبراير/شباط 2014، "لم تفعل برلين وباريس ووارسو أي شيء لتنفيذ الاتفاق بين الرئيس الشرعي لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة، رغم أنها ضمنت تنفيذه".
ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن توقيع باريس وبرلين على اتفاقية أمنيّة مع كييف لا يؤثّر على العلاقات مع موسكو، التي هي أصلًا في مستوى منخفض غير مسبوق.
وقالت: "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الألمانية والروسية الفرنسية على وجه التحديد، أود أن أؤكد أنه، لسوء الحظ، في هذه المرحلة ليس هناك سوى القليل مما يمكن أن يؤثّر عليها نحو الأسوأ. إنها بالفعل عند مستوى منخفض غير مسبوق".
"صبّ الزيت على النار"
ووفقًا لزاخاروفا، فإن "الشركاء السابقين تركوا على هامش التاريخ أمتعة ضخمة من التعاون الثنائي واسع النطاق متبادل المنفعة، التي تراكمت على مدى عدة أجيال".
وختمت قائلة: "هذا ليس خيارنا، على مدى عامين كنا نلاحظ كيف تلعب دول الناتو، ومن بينها ألمانيا وفرنسا، دورًا نشطًا بشكل خاص في صبّ الزيت على النار، فبرلين تحتلّ المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "ألمانيا تزوّد أوكرانيا بأنظمة فتّاكة حديثة، وتقوم بتدريب العسكريين، وتزويدهم ببيانات استخباراتية، وتسهم في تصعيد الأعمال العدائية".