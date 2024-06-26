تحد كبير يواجهها.. الكشف عن تركيبة حكومة بزشكيان إذا فاز برئاسة إيران

كشف تقرير لوكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، عن التركيبة المحتملة لحكومة المرشح للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان، في حال فوزه بالانتخابات المقررة الجمعة المقبل، إلا أن هناك تحديا كبيرا سيواجه حكومة بزشكيان المتمثل بالحصول على الثقة من البرلمان الذي يهمين عليه التيار الأصولي المتشدد.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "تابناك"، أنه "من المتوقع تشكيل حكومة بزشكيان المحتملة من منصب النائب الأول إلى الوزراء الرئيسين مثل الخارجية والداخلية والاستخبارات، وهم الآن يعملون ضمن الحملة الانتخابية للمرشح بزشكيان".

وأضاف "ستشبه حكومة بزشكيان المرتقبة إلى حد كبير، حكومة الرئيس الأسبق المعتدل حسن روحاني، منوها بأن "هذه التشكيلة قد حددت سلفاً تقريباً".

ويعمل حالياً عدد من كبار الوزراء والمسؤولين السابقين في حكومة روحاني ضمن الحملة الانتخابية للمرشح بزشكيان من بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، ووزير الاستخبارات محمود علوي، ووزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي.

التحدي الرئيس

وبحسب التقرير، فإن "التحدي الرئيس الذي سيواجه حكومة بزشكيان المحتملة هو الحصول على الثقة من البرلمان، الذي يهمين عليه التيار الأصولي المتشدد".

وعن هوية الوزراء المرشحين في حال فاز بزشكيان بالانتخابات الرئاسية، أفاد التقرير بأن"عبد الرضا رحماني فضلي وزيراً للداخلية، محمد جواد ظريف النائب الأول للرئيس، عباس عراقجي وزيراً للخارجية، والمرشح الحالي مصطفى بور محمدي وزير الاستخبارات وأمين المجلس الاعلى للأمن القومي".

ويصف التيار الأصولي المتشدد، مصطفى بور محمدي بأنه مرشح معتدل مدعوم من الإصلاحيين، وهو مرشح دعم لبزشكيان ضمن مخطط مدروس.

قائمة حكومة بزشكيان

ووفقا للتقرير، فإن "وزير الاتصالات في حكومة روحاني، جواد آذري جهرمي سيتولى منصب وزير العلوم، وفاطمة راقي أو سمية توحيد لو مساعد الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، الوزير الأسبق بحكومة روحاني، محمد شريعتمداري، نائب الرئيس للشؤون التنفيذية، ورضا صالحي أميري سيكون بمنصب وزير الثقافة والشباب".

وأضاف: "كما سيكون مسعود سلطاني، وزير الشباب، ومحمد باقر نوبخت وزير التجارة والصناعة ورئيس منظمة الموازنة والتخطيط، وإبراهيم شيخ رئيس المركز الرئاسي للبحوث الاستراتيجية، وعلي أصغر شفيعيان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وسيكون منصب وزير الاقتصاد بين الوزير الأسبق بحكومة روحاني علي طيب نيا أو مسعود نيلي".

إلى ذلك، فإن أغلب هذه الأسماء تولت مناصب وزارية ومسؤوليات في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الذي أعلن دعمه للمرشح بزشكيان، في حين يقول التيار الأصولي المتشدد إنه "في حال فوز بزشكيان فسيتم تشكيل الحكومة الثالثة لروحاني".