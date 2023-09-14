الثلاثية الأوروبية وأمريكا: على إيران توضيح الأمور المتعلقة بمواد نووية

أبلغت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس بأنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التحرك بخصوص إيران إذا لم تف بكامل التزاماتها القانونية وتوضح الأمور المتعلقة بالمواد النووية.

وقالت البلدان الأربعة في بيان إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ الـ13 من أيلول/سبتمبر "على إيران تقديم معلومات موثوقة من الناحية الفنية بخصوص المواقع الراهنة للمواد النووية والمعدات الملوثة بالإشعاع فيما يتعلق بتورقوز اباد ورامين دون مزيد من التأجيل".