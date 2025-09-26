"طلقات تحذيرية".. التوتر يشتعل بين سيؤول وبيونغيانغ بعد خرق بحري

اشتعل التوتر بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، عقب اتهام سيؤول سفينة تجارية تابعة لبيونغيانع بخرق الحدود البحرية في المياه المتنازع عليها قبالة الساحل الغربي لشبكة الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أعلنت، اليوم الجمعة، أنها "أطلقت طلقات تحذيرية بسبب عبور سفينة كورية شمالية خط الحدود الشمالي في البحر الأصفر وهو الحدود البحرية الغربية الفعلية".

وعبرت السفينة الكورية الشمالية خط الحدود الشمالي بالقرب من جزيرة "باينغنيونغ" في البحر الأصفر، في غضون الساعة الخامسة صباح اليوم وفقاً للجيش الكوري الجنوبي.

وأشارت الوكالة إلى أن "السفينة خرجت من المياه الكورية الجنوبية بعدما بث الجيش الكوري الجنوبي رسائل تحذيرية وأطلق طلقات تحذيرية".

وقالت هيئة الأركان إن "الجيش الكوري الجنوبي قام بمراقبة التحركات الكورية الشمالية عن كثب واستجاب وفقاً للإجراءات العملياتية"، مؤكدة أنه "سيدافع عن خط الحدود الشمالي من خلال الاستجابة الصارمة لأي وضع، مع الحفاظ على حالة التأهب والاستعداد".

وكانت المياه حول ما يسمى بخط الحدود الشمالية، الذي تم ترسيمه بعد الحرب الكورية 1950-1953، مسرحاً لاشتباكات بحرية دموية في الماضي، وهو الخط الذي لا تعترف به كوريا الشمالية كحدود.