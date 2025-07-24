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الكرملين: نسعى لإقامة "مناطق عازلة" على طول الحدود مع أوكرانيا

الكرملين: نسعى لإقامة "مناطق عازلة" على طول الحدود مع أوكرانيا
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوفالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 10:09 ص

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تسعى جاهدة لإقامة مناطق عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا. وفق وكالة "رويترز".

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وجاءت تعليقات المتحدث باسم الكرملين بعد جولة ثالثة قصيرة من محادثات السلام  مع أوكرانيا أمس الأربعاء ناقش فيها الجانبان تبادل المزيد من أسرى الحرب، لكنهما لم يحرزا أي تقدم يذكر نحو وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بيسكوف قوله، إنه لم يكن من المتوقع حدوث أي انفراجة.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا، صباح اليوم الخميس، هجمات عنيفة بواسطة طائرات مسيّرة، بعد ساعات فقط من اختتام أحدث جولة من المحادثات المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.

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