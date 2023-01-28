حرب أوكرانيا تحتدم في الشمال والشرق.. وكييف تطلب المزيد من الأسلحة

اشتبكت أوكرانيا الجمعة في قتال مع القوات الروسية في محاولة لاختراق خطوطها في الشرق والشمال الشرقي قبل أن تتسلم كييف دبابات من حلفائها الغربيين، وقالت أوكرانيا إن القتال أظهر حاجتها لمزيد من الأسلحة لدحر الغزاة.

وقالت كييف إن معارك ضارية تدور رحاها بعد يوم من مقتل 11 شخصا على الأقل في ضربات صاروخية وطائرات مسيرة اعتبرت على نطاق واسع في أوكرانيا ردا على وعود حلفاء بارزين بإرسال دبابات.