بين الترحيب والرفض.. الاعتراف بدولة فلسطين يثير انقسامات حادة بفرنسا

أثار اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين رسميًّا في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ردود فعل متباينة بين الترحيب والرفض داخل الساحة السياسية في البلاد.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بـ"الالتزام التاريخي لفرنسا من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

واعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة يهدف إلى تعزيز فرص تحقيق حل الدولتين وضمان الأمن الإقليمي.

انقسامات حادة

وقوبل هذا الإعلان المفاجئ بانقسام حاد بين من اعتبره انتصارًا للعدالة وموقفًا شجاعًا طال انتظاره، وبين من وصفه بأنه خطأ سياسي وأخلاقي جسيم قد يُفهم كمنح شرعية غير مستحقة لحركة حماس، وسط استمرار التوترات في قطاع غزة واحتجاز رهائن إسرائيليين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فإن إعلان ماكرون جاء بعد تأجيل المؤتمر الفرنسي–السعودي المشترك، الذي كان مقررًا في يونيو الماضي بهدف إعادة إطلاق مفاوضات "حل الدولتين" بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وذلك بسبب اندلاع ما يُعرف بـ"حرب الأيام الاثني عشر" بين إسرائيل وإيران.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في سبتمبر تزامنًا مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيستغل ماكرون المناسبة للإعلان رسميًّا عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

ترحيب مشروط من اليسار

ولاقت الخطوة في أوساط اليسار الفرنسي ترحيبًا مشوبًا بالحذر.

بدوره وصف زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون القرار بأنه "انتصار أخلاقي"، لكنه تساءل عن سبب تأجيل الاعتراف حتى سبتمبر.

واتهم ميلانشون الرئيس بـ"تشجيع استمرار الجريمة في غزة" عبر تأخير القرارات الفعلية، مطالبًا بسياسات واضحة تتضمن حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ووقف التعاون الأمني معها.

من جانبها، قالت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" في البرلمان، ماتيلد بانو، إن الاعتراف "ضروري ومتأخر جدًّا، وهو نتيجة تعبئة شعبية مستمرة"، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجارية في غزة".

فيما قالت النائبة الأوروبية رِيما حسن، إن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس منّة، بل واجب"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "لا يجب أن يخضع لأي شروط استعمارية أو إمبريالية".

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كما رحّب حزب الخضر الفرنسي على لسان الأمينة العامة مارين تونديلييه بالخطوة رغم تأخرها، لكنه دعا إلى "تحرك فعلي لحماية المدنيين الفلسطينيين".

وأكد أن "الاعتراف لا يكفي دون إجراءات ردعية تجاه الحكومة الإسرائيلية".

اليمين يعتبره "شرعنة للإرهاب"

في المقابل، هاجمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان قرار ماكرون بشدة، قائلة إن "الاعتراف بدولة فلسطين اليوم يعني الاعتراف بدولة تقودها حماس، أي دولة إرهابية".

وأضافت: "هذه خطوة تشرّع مجازر 7 أكتوبر، وتتناسى أن هناك رهائن إسرائيليين لا يزالون محتجزين".

فيما وصف رئيس حزب "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا القرار بأنه "متسرّع ويفتقر إلى رؤية واقعية"، معتبرًا أن ماكرون يمنح حماس "شرعية دولية غير مستحقة"، على حد تعبيره.

أما النائب اليميني المتطرف جوليان أودول، فرأى أن القرار "أكبر هدية لحماس منذ تمويلها من قطر"، واعتبره "تشجيعًا للإرهاب".

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صمت في صفوف الغالبية

وساد الصمت في الساعات التي تلت الإعلان في صفوف الغالبية الرئاسية، باستثناء النائبة عن حزب "النهضة" كارولين يادان، التي وصفت القرار بأنه "خطأ سياسي وأخلاقي وتاريخي"، متهمة ماكرون بـ"الانقياد خلف العاطفة والضغط الشعبي".

من جهة أخرى، أيد النائب عن حزب "الجمهوريين" إيان بوكار الخطوة، قائلًا إن "فرنسا يجب أن تلتزم بشكل كامل بحل الدولتين".

وخلص تقرير الصحيفة الفرنسية الى القول إن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين، إن تم كما هو مقرر في سبتمبر، سيكون تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية لباريس، مع ما يحمله من تداعيات على العلاقات الدولية والتحالفات الإقليمية، وسط انقسام داخلي عميق حول مستقبل الصراع في الشرق الأوسط.