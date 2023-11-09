إيران تندد بدعوة مجموعة السبع لها بوقف دعم حركة حماس

نددت إيران الخميس، ببيان لمجموعة السبع دعاها إلى التوقف عن دعم حركة حماس وعن اتخاذ خطوات "تزعزع استقرار" الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل قطاع غزة المحاصر بلا هوادة منذ أكثر من شهر، بدعوى رغبتها في تدمير حماس ردًّا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وحث وزراء خارجية دول مجموعة السبع المجتمعون في طوكيو، إيران الأربعاء على عدم دعم حماس وميليشيا حزب الله اللبناني، وعدم القيام بأي شيء يمكن أن "يزعزع استقرار الشرق الأوسط".

ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الخميس، بشدة هذا البيان.

وقال إنه "منذ بداية الأزمة الراهنة في غزة، بدأت الجمهورية الإيرانية جهودا متواصلة لوقف الاعتداءات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني المعتدي على غزة وإنقاذ حياة مواطنيها وسكانها العزل".

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" بالعربية عن كنعاني قوله: "ما كان متوقعا من وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، هو الوفاء بمسؤوليتهم الدولية، بما في ذلك إدانة تصرفات الكیان الصهيوني في غزة، التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووقف دعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة".

كذلك دعت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا) إلى "هدن وممرات إنسانية" في غزة لحماية المدنيين.