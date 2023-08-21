تقرير: اعتقال رائد أعمال تقنية يظهر تآكل الديمقراطية في إسرائيل

كشف تقرير عبري، اليوم الإثنين، أن الصراع الدائر حاليًّا داخل المجتمع الإسرائيلي يبرز كيف تعمل الحكومة على تجريف الديمقراطية بثبات وتدرّج، وفق ما أورده موقع "calcalistech".

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن الإضعاف لا يقتصر على ما يسمى خطة الإصلاح القضائي وحدَها، بل إن الحكومة توظف تكتيكات تذكّر بما تفعله الأنظمة الدكتاتورية في قمع المواطنين الذين يحتجون ضدها".

وأشار الموقع إلى أن "إساءة استخدام الشرطة لسلطاتها تجسَّدت عندما استخدمت القوة المفرطة لتفريق التظاهرات قبل أيام. من خلال إلقاء القبض على زيف ميلتزر، وهو رائد أعمال في مجال التقنيات العالية ومؤسس شركة طبية تقنية أمريكية جمعت حتى الآن 140 مليون دولار".