تقرير: اعتقال رائد أعمال تقنية يظهر تآكل الديمقراطية في إسرائيل
كشف تقرير عبري، اليوم الإثنين، أن الصراع الدائر حاليًّا داخل المجتمع الإسرائيلي يبرز كيف تعمل الحكومة على تجريف الديمقراطية بثبات وتدرّج، وفق ما أورده موقع "calcalistech".
وأضاف الموقع الإسرائيلي أن الإضعاف لا يقتصر على ما يسمى خطة الإصلاح القضائي وحدَها، بل إن الحكومة توظف تكتيكات تذكّر بما تفعله الأنظمة الدكتاتورية في قمع المواطنين الذين يحتجون ضدها".
وأشار الموقع إلى أن "إساءة استخدام الشرطة لسلطاتها تجسَّدت عندما استخدمت القوة المفرطة لتفريق التظاهرات قبل أيام. من خلال إلقاء القبض على زيف ميلتزر، وهو رائد أعمال في مجال التقنيات العالية ومؤسس شركة طبية تقنية أمريكية جمعت حتى الآن 140 مليون دولار".
ويُظهر مقطع الفيديو المتداول شرطيًّا يرتدي زيًّا مدنيًّا وهو يُقيّد بعدائية ويجرميلتزر خلال تظاهرة ضد الإكراه الديني في تل أبيب.
وبحسب الموقع، فإن "ميلتزر" كان يسعى وقتئذ لإيصال زجاجات الماء للمتظاهرين من غير أن يظهر أي سلوك عنيف، وبشكل غير متوقع ظهر الشرطي من الخلف موجّهًا لكمة إلى وجه "ميلتزر" وممسكًا إياه بقبضة خنق وثبته أرضًا. وأسرعت عناصر من الشرطة وأحاطوا بهما لمنع التقاط الصور وتوثيق الحادثة.
ونقل الموقع عن شريكة "ميلتزر" في الشركة قولها، "إذا كانت هذه هي المعاملة المقدمة لأصحاب المشاريع الريادية من شركات أمريكية عالية التقنية مخصصة للحفاظ على الرعاية الصحية، فكيف لنا ان نأمل بجذب المستثمرين الدوليين وإقناعهم بأن كل شيء يعمل بشكل طبيعي في إسرائيل".
وأضافت أن "الدكتاتورية موجودة هنا لكننا سنحاربها ونطرد قوى الظلام التي بدلت مسار أمتنا".
وقال رئيس تنفيذي لشركة أخرى، إن "ميلتزر متهم لحمله زجاجة ماء.. هذا هو وجه التحول السريع لإسرائيل نحو الدكتاتورية التي نحاربها يومًا بعد يوم".
المصدر: موقع "سي تك" الإسرائيلي