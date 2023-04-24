روسيا تصد هجومًا بزورقين مسيَّرين على ميناء سيفاستوبول

روسيا تصد هجومًا بزورقين مسيَّرين على ميناء سيفاستوبول
تصدّى الأسطول الروسي في البحر الأسود، لهجوم باثنين من الزوارق المسيرة على ميناء سيفاستوبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وقال ميخائيل رازفوجيف، حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم على تطبيق "تيليغرام": "وفقًا لأحدث المعلومات، تم تدمير أحد الزورقين المسيرين.. وانفجر الثاني من تلقاء نفسه.. المدينة هادئة الآن".
وأشار إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلًا عن سلطات النقل في سيفاستوبول أنه "تم تعليق نقل الركاب بالعبارات في المدينة المطلة على البحر الأسود".
ولم يتم ذكر أي سبب لكن الوكالة أشارت إلى أنه جرى تعليق حركة المرور في الماضي بسبب هجمات مماثلة أو بسبب العواصف.
وأعلنت روسيا في عام 2014 ضم سيفاستوبول وبقية أنحاء شبه جزيرة القرم.
ولم يَصدر ردُّ فعلٍ فوريٌّ من أوكرانيا، وما أعلنت كييف قط مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.