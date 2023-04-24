روسيا تصد هجومًا بزورقين مسيَّرين على ميناء سيفاستوبول

تصدّى الأسطول الروسي في البحر الأسود، لهجوم باثنين من الزوارق المسيرة على ميناء سيفاستوبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال ميخائيل رازفوجيف، حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم على تطبيق "تيليغرام": "وفقًا لأحدث المعلومات، تم تدمير أحد الزورقين المسيرين.. وانفجر الثاني من تلقاء نفسه.. المدينة هادئة الآن".

وأشار إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.