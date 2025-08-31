أمر تنفيذي مرتقب من ترامب لتغيير قواعد التصويت في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيصدر أمرا تنفيذيا يلزم كل ناخب بإبراز بطاقة هويته عند التصويت، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب عبر منصة تروث سوشال: "يجب أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءا من كل عملية تصويت. لا استثناءات! سأصدر أمرا تنفيذيا لتحقيق ذلك!!!"، مبينا "لن يُسمح أيضا بالتصويت عبر البريد، باستثناء ذوي الأمراض الشديدة والعسكريين الموجودين بعيدا".

وكثيرا ما عبر ترامب عن شكوكه في نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي، ولا يزال يروج لادعاءات كاذبة بأن خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020 نتجت عن تزوير واسع النطاق.

وردد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن تصويت أعداد كبيرة من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.

ودعا الرئيس الأمريكي على مدى سنوات إلى إنهاء استخدام آلات التصويت الإلكتروني، مطالبا بالاعتماد على بطاقات الاقتراع الورقية والفرز اليدوي. ويؤكد مسؤولو الانتخابات أن هذا النهج يستغرق وقتا أطول ويكلف أكثر، فضلا عن أنه أقل دقة كثيرا مقارنة بالفرز الآلي.