بلومبيرغ: الهند تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع إدارة ترامب

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن المسؤولين الهنود يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نتيجة شغور مناصب رئيسة في الخارجية الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن هذا الشغور جعل من الصعب على نيودلهي الدفع باتجاه اتفاق تجاري يخدم مصالحها.

وبحسب الوكالة فإن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع تعانيان من شغور عدة مناصب أساسية، الأمر الذي يحد من قدرة الهند على إيصال وجهة نظرها والترويج لمصالحها.

وقالت إن "حاجة نيودلهي أصبحت أكثر إلحاحًا لتوضيح موقفها أمام واشنطن بعد فرض رسوم جمركية مفاجئة بنسبة 25%، وهي من بين الأعلى في المنطقة، إضافة إلى تهديدات جديدة مرتبطة بعلاقات الهند مع روسيا".

أخبار ذات علاقة ترامب يُهدد بزيادة كبيرة لرسومه على الهند بسبب النفط الروسي

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الاثنين الماضي، أنه سيزيد هذه الرسوم "بشكل كبير" بسبب رفض نيودلهي التوقف عن شراء النفط الروسي، فيما ترى الولايات المتحدة أن الهند، إلى جانب الصين، تساهم في تمويل الحرب ضد أوكرانيا عبر هذه المشتريات.

ودافعت نيودلهي عن موقفها، مؤكدة أن الانتقادات الصادرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تجارتها مع روسيا "غير مبررة وغير معقولة".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يواصلان شراء الطاقة والمواد الخام من روسيا في ظروف لا تمثل حتى "ضرورة وطنية".

وذكرت "بلومبيرغ" أن هذه الرسوم الجمركية تضيف توترًا إلى حالة التوتر القائمة أصلًا بين الجانبين، حيث زعم ترامب مرارًا أنه استخدم ملف التجارة كورقة ضغط للتوسط في إحلال السلام بين الهند وباكستان في مايو، وهو ادعاء نفتْه نيودلهي بشكل قاطع.

أخبار ذات علاقة روسيا: ضغوط ترامب على الهند لعدم شراء نفطنا غير قانونية

ويبرز بين المناصب الشاغرة منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا، المسؤول عن الإشراف على سياسة واشنطن الخارجية في المنطقة.

ورغم أن ترامب رشح الأكاديمي الأمريكي من أصول هندية بول كابور لهذا المنصب، إلا أن تعيينه لم يُحسم بعد.

كما بقي منصب السفير الأمريكي لدى الهند شاغرًا منذ يناير 2025، حيث يدير السفارة حاليًا دبلوماسيون مهنيون.

وكان إريك غارسيتي، ممثل الرئيس السابق جو بايدن في الهند، قد تولى المنصب بعد تأخير دام عامين، لكن العلاقات الشخصية القوية بين كبار المسؤولين في الجانبين ساعدت على تجاوز تلك الفجوة في ذلك الوقت، وفق الوكالة الأمريكية.