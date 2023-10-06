الكرملين يوضح تصريحات بوتين بشأن التجارب النووية

أوضح الكرملين، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء التجارب النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية لا يعني أن هناك نية لإجرائها".

وأضاف بيسكوف: "ما قصده الرئيس بوتين هو الحاجة إلى توحيد الوضع الراهن، حيث إننا وقعنا وصادقنا منذ وقت طويل على المعاهدة، ولم يفعل الأمريكيون ذلك".

وتابع: "من أجل التوصل إلى قاسم مشترك، سمح الرئيس بإمكانية سحب هذا التصديق، وقال فولودين (رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف) إنه سيفعل ذلك. هذا لا يعتبر بمثابة إعلان أو نية لإجراء تجارب نووية".

وحول الرسالة التي حملها كلام بوتين بما يخص نجاح اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" العابرة للقارات والتي تعمل بالطاقة النووية، أوضح المسؤول الروسي: "قال الرئيس إننا نواصل تطوير أنظمة الأسلحة هذه، وقد تم الحديث عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة في الإعلام، وكان محل اهتمام المشاركين في فالداي، وقد تحدث بوتين عنه".

وكان بوتين أعلن يوم الخميس، في خطابه أمام منتدى "نادي فالداي"، أنه "تم إجراء اختبار ناجح لصاروخ "بوريفيستنيك" وهو صاروخ كروز عابر للقارات مزود بمنشأة نووية ونظام دفع نووي.