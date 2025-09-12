"ليسوا موضع ترحيب".. واشنطن تتعقب المحتفين بمقتل كيرك

بدأت وزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة وضع الإقامة القانونية للمهاجرين الذين احتفلوا باغتيال الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك.

يأتي قرار الوزارة بعد إعلان نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو، أن الولايات المتحدة ستراجع الوضع القانوني للمهاجرين الذين يبررون اغتيال تشارلي كيرك.

وكتب لاندو على منصة "إكس": "في ظل الاغتيال المروع لإحدى الشخصيات السياسية البارزة بالأمس، أود أن أؤكد أن الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا موضع ترحيب في بلادنا".

وأشارت الوزارة إلى أن العواقب ستطال أيضا الأجانب، من خلال عدم منح التأشيرة لمن يثبت ارتكابه ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "نيوز نيشن" عن مصادر في الخدمة السرية، أنه "تم وضع عميل في إجازة إدارية بعد انتهاك قواعد السلوك الخاصة بالوكالة في منشور حول اغتيال تشارلي كيرك".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن قسًّا كان على اتصال بسلطات إنفاذ القانون تحدث مع والد المشتبه بقتله الناشط اليميني تشارلي كيرك، وأقنعه بتسليم ابنه، وهو الذي حدث في النهاية.

وأعلن ترامب نيته حضور جنازة الناشط كيرك، كما أكد أن السلطات تعتزم الإعلان رسميا عن اعتقال المشتبه به في وقت لاحق اليوم.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الجمعة، إن القاتل، الذي يدعى تايلور روبنسون (22 عاما)، والمنحدر من ولاية يوتا، التي شهدت عملية الاغتيال، اعترف لوالده بإطلاقه النار على كيرك خلال فعالية في جامعة "يوتا فالي" يوم الثلاثاء، الذي بدوره سلّمه للسلطات.