على رأسهم مردوخ.. ترامب يكشف لأول مرة عن سعر "تيك توك" للمستثمرين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، الخميس، أعلن فيه أن خطته لبيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة لمستثمرين أمريكيين وعالميين ستعالج متطلبات الأمن القومي في قانون يعود لعام 2024.

وأكد ترامب، الذي يتابع حسابه الشخصي في التطبيق الصيني، أكثر من 15 مليون متابع، إن "تيك توك سيصبح أمريكي الإدارة بالكامل"، على حد تعبيره.

وقال ترامب، في تصريح له، إن "روبرت مردوخ ومايكل ديل وربما 4 أو 5 مستثمرين من الطراز العالمي تماماً، سيكونون جزءًا من الصفقة".

وذكر نائب الرئيس جيه.دي فانس، في إحاطة بالمكتب البيضاوي، أن قيمة الشركة الأمريكية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، كاشفاً بذلك للمرة الأولى عن سعر التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة.

ولم يوضح البيت الأبيض كيف توصل إلى تقييم 14 مليار دولار، في حين تقدر "بايت دانس" الشركة الصينية الأم للتطبيق قيمتها بنحو 330 مليار دولار.

وأرجأ ترامب تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يقم الملاك الصينيون ببيعه حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول لاستكمال بعض الإجراءات.

وقال فانس للصحفيين: "كانت هناك بعض المقاومة من الجانب الصيني، ولكن الشيء الأساسي الذي أردنا تحقيقه هو أننا أردنا إبقاء تيك توك يعمل، وأردنا أيضاً التأكد من أننا نحمي خصوصية بيانات الأمريكيين كما يقتضي القانون".

وقال ترامب في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ: "لقد تحدثت مع الرئيس شي. أجرينا حديثاً جيداً، وأخبرته بما نفعله، وقال لي "أن نمضي قدما في ذلك".

وأرجع ترامب الفضل إلى تطبيق "تيك توك"، الذي يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، في مساعدته على الفوز بالانتخابات العام الماضي.