توقيف الممثلة الإيرانية ميترا حجار
أوقفت الممثلة السينمائية والتلفزيونية الإيرانية ميترا حجار، اليوم السبت، في منزلها، وفق ما أفادت به صحيفة "شرق" الإصلاحية.
وأوردت الصحيفة نقلًا عن مهدي كوهيان، العضو في مجموعة لرصد التوقيفات في صفوف الفنانين، أن "ميترا حجار الممثلة السينمائية والتلفزيونية أوقفت اليوم بعدما تم تفتيش شقتها".
وتشهد إيران منذُ الـ16 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي تظاهرات احتجاجًا على وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة 22 عامًا، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وأوقف آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات، بينهم فنانون كبار وسياسيون ورياضيون.
والشهر الماضي، أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن الممثلة الإيرانية الشهيرة هنغامه قاضياني بعد أكثر من أسبوع على توقيفها على خلفية دعمها حركة الاحتجاج في البلاد، وفق وكالة "تسنيم".
وأوقفت قاضياني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما حضّت على "أعمال شغب" ودعمتها وتواصلت مع وسائل إعلام تابعة للمعارضة، على ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
وكانت قاضياني قد نشرت في حسابها على موقع "إنستغرام" تسجيل فيديو صوِّر في أحد شوارع طهران تظهر فيه من دون حجاب أمام الكاميرا من دون أن تتكلم، ومن ثم تستدير وتعصب شعرها على غرار النساء المشاركات في تظاهرات.