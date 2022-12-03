توقيف الممثلة الإيرانية ميترا حجار

أوقفت الممثلة السينمائية والتلفزيونية الإيرانية ميترا حجار، اليوم السبت، في منزلها، وفق ما أفادت به صحيفة "شرق" الإصلاحية.

وأوردت الصحيفة نقلًا عن مهدي كوهيان، العضو في مجموعة لرصد التوقيفات في صفوف الفنانين، أن "ميترا حجار الممثلة السينمائية والتلفزيونية أوقفت اليوم بعدما تم تفتيش شقتها".