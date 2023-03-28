قناة عبرية: نتنياهو يدرس تعيين آفي ديختر وزيراً للدفاع خلفاً لغالانت
كشفت قناة عبرية، يوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تعيين عضو الكنيست عن حزب الليكود آفي ديختر في منصب وزير الدفاع، وذلك خلفاً لوزير الدفاع المُقال يوآف غالانت.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إن "نتنياهو أكد لمقربين منه، مساء الإثنين، أنه يعتزم تعيين آفي ديختر في المنصب لمدة ثلاثة أشهر"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن حتى اللحظة.
ولا يمكن لنتنياهو الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع، وذلك بسبب إجراءات محاكمته في قضية صفقة الغواصات الألمانية، في حين لا يعرف الجيش الإسرائيلي حالياً من هو الوزير المسؤول عن الموافقة على العمليات الحساسة.
ومنذ صدور قرار إقالة غالانت، أشارت تقارير عبرية إلى أن ديختر هو المرشح الأبرز لتولي المنصب، على الرغم من أنه أبدى معارضته لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي، قبل أن يتراجع عن ذلك.
واعتبر مراقبون إسرائيليون أن تغيير ديختر لموقفه من الخطة القضائية كان بمثابة محاولة لكسب موقف لدى رئيس الوزراء، بما يضمن له تعيينه بمنصب وزير الدفاع، خاصة أنه كان أحد المرشحين للمنصب قبل تشكيل الحكومة الحالية.
وأعلن نتنياهو إقالة غالانت من منصبه كوزير للدفاع، وذلك بعد مطالبته بشكل علني وقف تشريعات الخطة القضائية للائتلاف الحكومي؛ بسبب التقارير التي تشير إلى إمكانية إلحاقها الضرر بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وحتى اللحظة لم يتسلم غالانت قرار إقالته من منصبه، وأعلن استعداده العودة للمنصب في حال تراجع رئيس الوزراء عن قرار عزله، فيما أكد مسؤولون في حزب الليكود أن فرصة عودة غالانت لمنصبه ضعيفة.