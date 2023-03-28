قناة عبرية: نتنياهو يدرس تعيين آفي ديختر وزيراً للدفاع خلفاً لغالانت

ولا يمكن لنتنياهو الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع، وذلك بسبب إجراءات محاكمته في قضية صفقة الغواصات الألمانية، في حين لا يعرف الجيش الإسرائيلي حالياً من هو الوزير المسؤول عن الموافقة على العمليات الحساسة.

ومنذ صدور قرار إقالة غالانت، أشارت تقارير عبرية إلى أن ديختر هو المرشح الأبرز لتولي المنصب، على الرغم من أنه أبدى معارضته لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي، قبل أن يتراجع عن ذلك.

واعتبر مراقبون إسرائيليون أن تغيير ديختر لموقفه من الخطة القضائية كان بمثابة محاولة لكسب موقف لدى رئيس الوزراء، بما يضمن له تعيينه بمنصب وزير الدفاع، خاصة أنه كان أحد المرشحين للمنصب قبل تشكيل الحكومة الحالية.