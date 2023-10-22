البنتاغون: سنرسل أنظمة دفاع جوي إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "باتريوت" إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".

وأضاف أوستن أنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم. وكان البنتاغون قد وضع بالفعل نحو 2000 جندي في حالة جاهزية عالية لإرسالهم إلى المنطقة إذا دعت الحاجة.

وقال أوستن "ستعزز هذه الخطوات جهود الردع في المنطقة وتزيد من حماية القوات الأمريكية هناك وتساعد في الدفاع عن إسرائيل".

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من سحب إدارة بايدن أنظمة الدفاع الجوي من الشرق الأوسط استنادا إلى انخفاض التوتر مع إيران.