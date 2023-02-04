"تهدد حياتنا".. خطة بن غفير لتسهيل حمل الإسرائيليين للسلاح تصطدم برفض نسائي

وبسبب تجربة السنوات الماضية، بينما يقول بن غفير إنه يريد أن يحمل الإسرائيليون السلاح للدفاع عن أنفسهم جراء العمليات الفلسطينية، تستشعر نساء كثيرات في إسرائيل، يفتقرن إلى الشعور بالأمن الشخصي، وكأن هذا القرار موجه ضدهن.

الموقع رأى أن خطة بن غفير، وتعهده بإصدار تراخيص سلاح ناري لكل الإسرائيليين، بذريعة الدفاع عن أنفسهم أمام خطر "الإرهاب"، والتي منحها المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينيت" الغطاء "إنما تهدد حياة عشرات الآلاف من النساء الإسرائيليات".

ولن توفر خطة بن غفير الأمن الشخصي للإسرائيليين؛ إذ أشار الموقع إلى أن إصدار تراخيص بحمل السلاح الناري "يعمق المخاوف لدى عائلات كثيرة، الأمر الذي عبَّرت عنه عائلات عشرات السيدات اللواتي قضين نحبهن داخل النطاق الأسري".

خطر محدق

ونقل الموقع عن عائلات شهدت تعرض إحدى أفرادها للقتل أو للعنف الأسري أن خطة بن غفير تحمل خطرا كبيرا، وستصل تداعياتها لكل منزل.

وأضافت هذه المصادر: "من سيدفع الثمن هم أشخاص أبرياء، إن (وباء) قتل النساء سيتفاقم".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد عقَّب على واقعة إطلاق النار بالقدس المحتلة أخيرا، والتي شهدت مقتل 7 إسرائيليين، ردا على عملية جنين التي أودت بحياة 10 فلسطينيين، بأن أكد أنه سيسرع الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة سلاح ويُخفف الشروط المتعلقة بذلك.