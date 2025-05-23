رئاسيات 2027.. هل يقلب اليسار الفرنسي الموازين؟

يواجه اليسار الفرنسي اختبارًا مصيريًا، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2027؛ فبينما يتقدم اليمين المتطرف بثقة نحو استحقاق جديد، يتحرك زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور لتوحيد قوى اليسار حول استراتيجية شاملة، لكن مع غياب جان لوك ميلانشون.

في الوقت نفسه، يطرح الباحث السياسي بنجامين موريل رؤية دقيقة حول مستقبل اليسار، مؤكدًا أهمية الانتخابات التمهيدية كسبيل أخير للعودة إلى ساحة المنافسة.

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ومن جانبه، يرى الباحث السياسي الفرنسي بنجامان موريل، المتخصص في شؤون اليسار الفرنسي والمحاضر في جامعة باريس 2 والمتعاون مع عدة مراكز بحثية فرنسية أن "اليسار الفرنسي اليوم في مفترق طرق تاريخي، فإما أن ينجح في توحيد صفوفه عبر آلية ديمقراطية شفافة مثل الانتخابات التمهيدية المفتوحة التي يدعو إليها فرانسوا روفان، أو يواجه خطر التلاشي السياسي في ظل تقدم اليمين المتطرف واستمرار التشرذم الداخلي".

وأضاف موريل لـ"إرم نيوز" أنه "مع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة لا يتوقف فقط على حسن النوايا، بل على القدرة على إنتاج مشروع اجتماعي واقتصادي متماسك ومقنع يتجاوز الانقسامات حول الهوية التي ينحدرون منها داخل المعسكر التقدمي".

واعتبر أن اليسار بحاجة إلى إعادة بناء سرديته حول العدالة الاجتماعية والبيئية، مع التخلي عن الانغلاق الأيديولوجي لبعض مكوناته.

وتابع: "المرشح الذي سيُنظر إليه على أنه القادر على التحدث باسم الطبقات الشعبية والمهمّشة، دون إنكار التحديات الأمنية والهوياتية، سيكون الأوفر حظًا في كسر معادلة المواجهة المتكررة بين اليمين واليمين المتطرف في الجولة الثانية".

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وفي هذا السياق، دعا النائب اليساري الفرنسي عن منطقة السوم، والذي أصبح عضوًا في كتلة الخضر بالجمعية الوطنية منذ مغادرته حزب "فرنسا الأبية"، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون إلى تنظيم انتخابات تمهيدية تشمل جميع أطياف اليسار تمهيدًا للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وأضاف بثقة: "وسأفوز بها"، مؤكدًا ضرورة جعل "تقاسم الثروات" محور النقاش السياسي المقبل.

وأكد روفان استعداده للتصويت لمن سيفوز بتلك الانتخابات التمهيدية، حتى وإن كان الفائز هو الرئيس السابق فرانسوا هولاند، مشددًا: "لا يمكن المشاركة في اقتراع من هذا النوع من دون احترام قواعده لاحقًا".

كيف نتجنب تكرار سيناريو كارثي في 2027؟

كيف يمكن تجنب تكرار سيناريو مأساوي في عام 2027، حيث ينحصر الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مجددًا بين اليمين واليمين المتطرف، بينما يُقصى اليسار من المنافسة؟

رغم أن النقاش حول الانتخابات الرئاسية لم يبلغ ذروته بعد في أوساط اليسار، اختار فرانسوا روفان كسر الصمت من خلال مقابلة مع "ليبيراسيون" تصدّرت الصفحة الأولى للصحيفة.

وقال روفان: "نحن بحاجة إلى انتخابات تمهيدية، انتخابات أشبه بـ'النافورة الجوفية'، لا تكون مجرد آلية للفصل بين المرشحين، بل لحظة تفجّر سياسي"، وهو المرشح المعلن بالفعل لعام 2027.

وأكد ثقته: "سأفوز بها"، معتبرًا نفسه الأقدر على هزيمة اليمين المتطرف، الذي سبق أن هزمه "ثلاث مرات" في "المناطق العمالية" من دائرته الانتخابية؛ لأنه يتحدث "بلسان الطبقة العاملة، الناس العاديين الذين يُبقون البلاد واقفة".

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من فيليب بوتو إلى فرانسوا هولاند... الجميع معني

النائب فرانسوا روفان الذي يجلس في صفوف كتلة الخضر بعد خروجه من "فرنسا الأبية"، يرى أن على أحزاب اليسار تنظيم هذه الانتخابات التمهيدية: "سيكون الأمر أفضل بمشاركتهم، هل سيقولون جميعًا نعم صباح الغد؟ على الأرجح لا".

ويضيف: "لكن داخل كل حزب، هناك من يفضلون الوحدة مقابل من يتشبثون بالهوية الحزبية".

ويتابع: "وعلى كل حال، ستُجرى هذه الانتخابات التمهيدية، لأنها تلبي رغبة عميقة"، على حد تعبيره، في إشارة إلى الترشيحات المشتركة تحت راية "الجبهة الشعبية الجديدة" التي جمعت "تسعة ملايين ناخب" في شهر واحد فقط خلال الانتخابات التشريعية الماضية.

خطة زمنية مفصلة

رسم روفان ملامح الخطة:

التقويم: إعلان الترشيحات في أبريل 2026، والتصويت في الخريف.

النظام: اقتراع من جولتين على نموذج الانتخابات الرئاسية.

الشروط: ليس حدثًا "فولكلوريًا" للنخبة، بل عملية جدية.

المعايير: 100 ألف توقيع من المواطنين، و250 توقيعًا من رؤساء البلديات للترشح.

المحتوى: عشرة أفكار رئيسة بمنزلة بيان سياسي.

الاقتراع: تصويت حضوري، مركز اقتراع واحد في كل دائرة محلية.

الهدف: جذب ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين ناخب.

أما "الإطار السياسي"، فيقترحه انطلاقًا من التحالف القائم ضمن "الجبهة الشعبية الجديدة"، من فيليب بوتو إلى فرانسوا هولاند، الذي يؤكد روفان استعداده للتصويت له إن فاز في التمهيديات.

ويؤكد في الوقت نفسه أن برنامج الجبهة الشعبية الجديدة الذي عُرض في يونيو الماضي سيكون "القاعدة، من دون أن يكون الكتاب المقدس".

ماذا عن جان لوك ميلانشون؟

وبخصوص احتمال ترشح جان لوك ميلانشون، زعيم "فرنسا الأبية"، من خارج إطار الانتخابات التمهيدية، يعلق روفان - الذي بات على خلاف مع خط الحزب - قائلًا: "هذا الأمر يشكّل معضلة للبسطاء... فكل شيء يعتمد على موازين القوى".

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وأضاف: "مرشح يحظى بشرعية ملايين الناخبين من شأنه أن يربك الحسابات، سيسأل الناس أنفسهم: ما هو التصويت المجدي؟ ما هو التصويت الذي يمكن أن يهزم لوبان - بارديلّا في الدور الثاني؟ الناخبون، في نهاية المطاف، ليسوا أعداءً لا يمكن التوفيق بينهم".