ترامب: تعرضت للتعذيب في سجن جورجيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه تعرض "للتعذيب" أثناء اعتقاله في ولاية جورجيا عام 2023.

وجاء في رسالة لحملة ترامب الانتخابية، تعود لمايو الماضي، ونشر موقع "ذا هيل" مقتطفات منها يوم الاثنين: "أود أن أذكركم بما عملوا لي. عذبوني في سجن مقاطعة فولتون والتقطوا صورة جنائية لي".

واستسلم ترامب إلى أحد السجون في جورجيا، في أغسطس/ آب الماضي، ليواجه قضية جنائية رابعة ضده بتهمة استخدام أساليب الابتزاز لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.