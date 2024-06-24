ترامب: تعرضت للتعذيب في سجن جورجيا
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه تعرض "للتعذيب" أثناء اعتقاله في ولاية جورجيا عام 2023.
وجاء في رسالة لحملة ترامب الانتخابية، تعود لمايو الماضي، ونشر موقع "ذا هيل" مقتطفات منها يوم الاثنين: "أود أن أذكركم بما عملوا لي. عذبوني في سجن مقاطعة فولتون والتقطوا صورة جنائية لي".
واستسلم ترامب إلى أحد السجون في جورجيا، في أغسطس/ آب الماضي، ليواجه قضية جنائية رابعة ضده بتهمة استخدام أساليب الابتزاز لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وقضى ترامب في سجن فولتون نحو 20 دقيقة، حيث خضع لجميع الإجراءات الرسمية المطلوبة الخاصة بالمعتقلين، بما في ذلك أخذ بصمات أصابعه والتقاط الصورة الجنائية له، ثم تم إطلاق سراحه.
وأصبح دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع للاعتقال والتقاط الصورة الجنائية، وكذلك أول رئيس أمريكي يُحاكم بتهم جنائية بشكل عام.