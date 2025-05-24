القوات الروسية تدخل بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي

دخلت القوات الروسية إلى بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية، التي كانت معبرًا للجيش الأوكراني إلى مقاطعة كورسك الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" عن الخبير العسكري، أندريه ماروتشكو، قوله: "حسب معلوماتي، دخلت قواتنا بالفعل إلى بلدة يوناكوفكا، التي كانت بمثابة مركز لوجستي لنقل المقاتلين الأوكرانيين إلى مقاطعة كورسك".

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وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أفاد ماروتشكو بأن العسكريين الروس وسعوا السيطرة النارية على الطريق بين بلدتي يوناكوفكا وأوليشنيا، والذي يُستخدم لتزويد وحدات القوات الأوكرانية في هذا الجزء من الجبهة بالدعم.

وأوضح الخبير العسكري أن تقدم القوات الروسية "بعمق كبير" داخل دفاعات الجيش الأوكراني في مقاطعة سومي، يتيح لها استهداف المنشآت العسكرية وتجمعات القوات المعادية في مدينة سومي.

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وقال ماروتشكو: "تقدمت قواتنا مسافة كبيرة في عمق دفاعات العدو في اتجاه سومي.. هذا يتيح لنا تنفيذ ضربات مدفعية، بما في ذلك ضد المركز الإقليمي - مدينة سومي، حيث أن الخصائص التقنية التكتيكية لأسلحتنا الصاروخية والمدفعية تسمح الآن بتدمير مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، ونقاط الانتشار الدائمة والمؤقتة، وتجمعات المقاتلين الأوكرانيين في محيط مدينة سومي وفي داخلها".

وشدد على أن القوات الروسية حققت خلال الأسبوع الماضي "نتائج إيجابية ومهمة جدًا" على هذا الجزء من منطقة العملية العسكرية الخاصة.