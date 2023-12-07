بعد سلسلة حوادث.. الجيش الأمريكي يمنع تحليق طائراته من نوع أوسبري

أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء أنّه قرّر في إطار "إجراء احترازي" منع كلّ طائراته من نوع "أوسبري" من التحليق، وذلك بعدما تعرّضت طائرات عدّة من هذا النوع لحوادث مميتة كان آخرها في اليابان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر حين قُتل ثمانية عسكريين أمريكيين.

وقال الجيش في بيان إنّ قائد قيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو "أمر بإيقاف عملاني" لهذه الطائرات العسكرية التي يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً مثل مروحية والتحليق أفقياً مثل طائرة عادية.

وأوضح البيان أنّ القرار اتّخذ "للحدّ من المخاطر بينما يستمرّ التحقيق" في أسباب آخر حادث مميت تعرّضت له طائرة من هذا النوع في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في جنوب غرب اليابان وراح ضحيّته ثمانية عسكريين أمريكيين.

من جهتها، قالت البحرية الأميركية في بيان ثان إنّ هذا القرار سيسري أيضاً "كإجراء احترازي" على طائراتها من نوع أوسبري والتي تسمّى أيضاً "سي في-22".