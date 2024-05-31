بعد الإيعاز الأمريكي.. قائمة الدول المؤيدة لاستخدام أوكرانيا أسلحتها ضد روسيا

في تطور غير مسبوق منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، منحت واشنطن الضوء الأخضر لكييف لاستخدام أسلحتها لضرب الأراضي الروسية، لتنضم إلى عدد من الدول المؤيدة للقرار، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال الموقع إن فنلندا وافقت على القرار، بعد أن قال رئيسها ألكسندر ستوب إن أوكرانيا تستطيع تنفيذ قصف أراضي روسيا بأسلحة تلقتها من دول غربية "طالما أن هذه الضربات تتم في إطار القانون الدولي".

كما قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن بلاده لا تعارض استخدام كييف للأسلحة الغربية في ضرب روسيا، في وقت تركت فيه بريطانيا القرار للجيش الأوكراني لتحديد الأهداف التي يضربها.

وأبدت بولندا على لسان نائب وزير دفاعها سيزاري تومتشيك، عدم ممانعتها للسماح باستخدام الأسلحة التي تقدمها وارسو إلى كييف في ضرب أهداف داخل روسيا، كما أكدت كندا تأييدها لذلك.

وفي التشيك، أيد رئيس الوزراء بيتر فيالا "الموقف المنطقي"، مثلما شدد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن على أن السماح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" لضرب أهداف في روسيا "ليس موقفا جديدا".

ودافعت هولندا والسويد عن حق أوكرانيا قصف الأراضي الروسية، كجزء من الدفاع عن النفس، مع "الامتثال لقوانين الحرب".